الهلال يوزع طروداً غذائية على الأسر الفقيرة بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية لإغاثة السكان بمحافظة حضرموت، ووزعت 200 سلة غذائية، يوم الخميس، على الأسر الفقيرة والمحتاجة، بمنطقة المعدي في مديرية الشحر بحضرموت .

كما قدمت 280 طرداً غذائياً، لعمال ميناء المكلا، للتخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وتقدم المستفيدون من هذه المساعدات، بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، وذراعها الإنساني الهلال الأحمر .

يذكر أن السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018"، بلغت 23136 سلة غذائية استهدفت 115680 فرداً، من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.