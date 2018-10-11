للتخفيف من معاناتها

الهلال يوزع طروداً غذائية على الأسر الفقيرة بحضرموت

  • الخميس 11, أكتوبر 2018 في 9:50 م
  • جانب من عملية التوزيع
    جانب من عملية التوزيع
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 200 سلة غذائية، يوم الخميس، على الأسر الفقيرة والمحتاجة، بمنطقة المعدي في مديرية الشحر بحضرموت، وقدمت 280 طرداً غذائياً، لعمال ميناء المكلا.
الشارقة 24 – وام:
 
كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية لإغاثة السكان بمحافظة حضرموت، ووزعت 200 سلة غذائية، يوم الخميس، على الأسر الفقيرة والمحتاجة، بمنطقة المعدي في مديرية الشحر بحضرموت .
 
كما قدمت 280 طرداً غذائياً، لعمال ميناء المكلا، للتخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.
 
وتقدم المستفيدون من هذه المساعدات، بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، وذراعها الإنساني الهلال الأحمر .
 
يذكر أن السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018"، بلغت 23136 سلة غذائية استهدفت 115680 فرداً، من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.