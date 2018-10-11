"التوطين" تحتفل بتخريج 262 ضمن "وجهني" و"تمكين"

الشارقة 24 – وام:

احتفلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، يوم الخميس، بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب الميداني والصيفي "وجهني"، وبرنامج "تمكين"، اللذين تنفذهما الوزارة بالتعاون مع شركائها، في إطار حزمة السياسات والبرامج والمبادرات، تستهدف تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.

حضر الحفل، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وكبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية من شركاء الوزارة.

وبلغ عدد الخريجين في برنامج"وجهني"114 مواطناً ومواطنة من الطلبة، استفادوا من الفرص التدريبية والعمل الصيفي التي وفرتها 11 جهة، بينما بلغ عدد الخريجين في برنامج "تمكين" 148 مواطناً ومواطنة على مستوى الدولة.

وتم خلال حفل التخريج، تكريم المواطنين والمواطنات خريجي البرنامجين، بالإضافة إلى تكريم الجهات والشركات المتعاونة، والجهات التي وفرت الفرص التدريبية والعمل الصيفي .