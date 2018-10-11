نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر الإمارات لأمراض السرطان بدبي

الشارقة 24 – وام:

دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، الخميس، فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر الإمارات لأمراض السرطان، المقام تحت شعار "تعزيز التميز في علم الأورام والقضاء على السرطان"، الذي يعد أحد أهم المؤتمرات الطبية المتخصصة، التي تسلط الضوء على آخر التطورات والبحوث العلمية في مجال مكافحة مرض السرطان، ومناقشة الحلول المثلى للوقاية منه.

يشارك في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام في فندق "انتركونتيننتال فيستيفال سيتي" بدبي، أكثر من 200 متحدثاً من الخبراء المختصين، من 75 دولة حول العالم، وتنظمه شركة "اندكس" للمؤتمرات والمعارض، بالشراكة مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أحدث التقنيات والتكنولوجية العلمية المستخدمة لعلاج مختلف أنواع أمراض السرطان، رافقه خلالها معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتورة مريم مطر رئيسة مجلس ومؤسسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والدكتورة شاهينة داوود رئيسة المؤتمر، والمهندس أيمن المدني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في "اندكس القابضة"، وعدد من المسؤولين والأطباء المعنيين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن رؤية الإمارات في مجال الرعاية الصحية تركز على أهمية المعلومات والمبادرات الرامية إلى تثقيف العامة وتوعيتهم حول الوقاية والطب الحياتي، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا الملتقى ليسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال السرطان وعلاجه، وآخر البحوث والمنشآت الطبية المتوفرة في المنطقة والمتخصصة في أمراض السرطان.

وأضاف معاليه، أن العلوم الطبية الآن تمكنت من تقديم خيارات متعددة لعلاج السرطان، إلى جانب التركيز على أهمية الوقاية التي تمنح الأمل لمجتمع المرضى ككل.