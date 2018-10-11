الإمارات والمكسيك تتبادلان المذكرة الدبلوماسية

الشارقة 24 – وام:

تبادلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع وزارة العلاقات الخارجية في المكسيك، المذكرة الدبلوماسية، في إطار مراسم المصادقة على إلغاء تأشيرة الدخول لجوازات السفر العادية لمواطني الدولتين، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وسلم سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، المذكرة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى معالي كارلوس دي إكاسا نائب وزير الخارجية، بتفويض من معالي لويس فيديغاراي كاسو وزير العلاقات الخارجية في المكسيك، فيما استلم سعادة المنهالي من معالي دي إكاسا المذكرة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة العلاقات الخارجية.

وأشاد سعادة سفير الدولة بهذا النجاح التاريخي، ضمن أجندة العلاقات الثنائية، ووصفه بأنه يعد تتويجاً لجهود ثنائية مكثفة، وأنه سيفتح آفاقاً غير مسبوقة في مجال التنقل بين الدولتين من جميع فئات المسافرين من مواطني الدولتين، منوهاً بمزايا هذا الإنجاز الكبير، شاكراً السلطات المكسيكية التي أسهمت في إنجاحه.

من جهته، حمل معالي نائب وزير العلاقات الخارجية، نيابةً عن وزير العلاقات الخارجية، سفير الدولة شكر وامتنان وتهاني حكومة المكسيك إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتمنيات بالتقدم والازدهار.

حضر مراسم تبادل المذكرة الدبلوماسية سعادة خورخي ألفاريس مدير عام أفريقيا والشرق الأوسط لدى وزارة العلاقات الخارجية، وأليخاندرو ألداي المستشار القانوني لدى وزارة الخارجية المكسيكية، ولوسيا بيريز مدير قسم الشؤون القانونية والهجرة التابع للإدارة العامة للخدمات القنصلية لدى وزارة الخارجية، وأعضاء من الإدارتين القانونية والقنصلية.