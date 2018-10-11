"الهلال الأحمر" يعيد تأهيل مدرستين في الضالع اليمنية

الشارقة 24 – وام:

واصل الهلال الأحمر الإماراتي دعمه للعملية التعليمية في اليمن، وافتتح مدرستين في محافظة الضالع بعد إعادة تأهيلهما ووزع الحقائب المدرسية في ثانوية تعز الكبرى.

وتخدم المدرستان نحو ألفي طالب وسبق أن تعرضتا للضرر نتيجة ممارسات الحوثيين الانقلابية، فيما يستفيد من الحقائب المدرسية نحو 9 آلاف طالب من مدرسة تعز الكبرى وهي واحدة من أكبر المدارس في اليمن.

وتتكون مدرسة علي ناجي الأساسية في منطقة "المركولة" من 12 فصلاً دراسياً، فيما تتكون مدرسة طارق بن زياد في منطقة الطفواء من 10 فصول وجرى ترميمهما وإعادة تأهيلهما بجهود الهلال خلال وقت قياسي لاستيعاب الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأعرب مسؤولون في محافظتي الضالع وتعز عن تقديرهم وشكرهم لجهود دولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر في دعم البنية التحتية للمدارس والاحتياجات التعليمية للطلبة في المحافظات المحررة.