سفير الدولة يزور بعثة فرسان الإمارات في جنوب أفريقيا

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بعثة فرسان الإمارات "المنتخب الوطني" في معسكرهم بجنوب أفريقيا، استعداداً لنهائيات "بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد الثالثة"، التي تقام في العاصمة أبوظبي خلال شهر أكتوبر الجاري بالتزامن مع مئوية "عام زايد".

واطمأن سعادة الهاملي على فرسان الإمارات، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تقديم وتوجيه مختلف أشكال الدعم وتذليل كل الصعوبات لاستكمال تدريبات الفريق.

ويهدف المعسكر الخارجي في جنوب أفريقيا إلى تطوير ورفع مهارات المنتخب عبر الاحتكاك مع الفرق المحلية والإعداد البدني والذهني للفرسان ورفع جاهزيته قبل انطلاق البطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني الفرسان عبد الله محمد الشامسي وسلطان سعيد الجنيبي وحمدان سعيد الجنيبي ومحمد صالح الحمادي وسيف مبارك الحارثي وعيسى عبد المجيد البلوشي، فيما يخوض المنتخب البطولة بإشراف مدير المنتخب محمد علي الحضرمي وإداري المنتخب مفتاح الحراصي والمدرب أحمد على القايدي.