"الهلال الأحمر" يفتتح قسم الحميات الباطنية بتعز

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قسم الحُمّيات الباطنية في هيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، كاستجابة طارئة لأبناء المدينة، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم القطاع الصحي في اليمن ومساندته في مواجهة مختلف التحديات.

وأشادت الدكتورة إيلان عبد الحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية بجهود الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه لمختلف القطاعات في اليمن لاسيما القطاع الصحي، مؤكدة أن قسم الحميات الباطنية من شأنه أن يساهم في مواجهة الأوبئة التي تنتشر في المواسم كحُمى الضنك وغيرها.

من ناحيته أشاد المهندس مهيب الحكيمي، وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية بالتجهيزات والإمكانيات التي زود بها القسم، حيث ستمكنه من استقبال الحالات المصابة بحمى الضنك، فضلاً عن تقديم كل أنواع التسهيلات أمام مرتاديه من المرضى، بينما ذكر الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير عام مكتب الصحة في المحافظة، أن القسم يضم كادراً طبياً مميزاً سيكون مؤهلاً لتقديم العلاج للحالات المرضية، إضافة إلى أحدث المحاليل المخبرية.

وأكد إبراهيم الجبري، منسق الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، على أهمية افتتاح قسم الحميات الباطنية، لأنه يسهم في دعم القطاع الصحي بتعزيز قدراته من خلال توفير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للأسر اليمنية، مشيراً إلى أنّ القسم سيقدم خدماته الطبية والتحاليل المخبرية مجاناً للمصابين بحمى الضنك، فيما تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالعلاج المجاني لمدة لا تقل عن شهر.