سفير الدولة يدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب بالمغرب

الشارقة 24 – وام:

أطلق معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى الرباط، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب بالمملكة المغربية الشقيقة في إطار روح الأخوة والتعاون التي تُميز العلاقات الإماراتية - المغربية وضمن مبادرات "عام زايد".

حضر حفل التدشين الذي أقيم بمدرسة إدريس البحراوي بالرباط سعادة عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، ويوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.

وقال معالي علي سالم الكعبي، إن هذه المبادرة تندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، معرباً عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون الإنساني والإنمائي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى تطلعات القيادة في البلدين الشقيقين.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع مبادرة الملك محمد السادس عاهل المغرب بتوزيع مليون حقيبة مدرسية على الطلاب وفي سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمغرب.