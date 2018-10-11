عمار النعيمي يطلع على مشروع تحسين إنتاجية العمل في عجمان

الشارقة 24 – وام:

تعرّف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على المرحلة الأولى من مشروع قياس كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية في حكومة عجمان الذي تشرف عليه الموارد البشرية المركزية في الإمارة.

واستمع سموه بحضور سعادة الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومدراء عموم دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية لشرح تفصيلي من سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية عن مشروع قياس كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية لمختلف الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

ودعا سموه كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان لبذل المزيد من الجهد لتعزيز إنتاجية العمل بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الوطن عبر التطوير الدائم لاستراتيجيات العمل التي من شأنها مواكبة التطورات العالمية المتلاحقة ودعم المشروع.

وأكد ضرورة تطوير وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بأدائها وقدراتها وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري والنهوض بدورها.

ووجه سموه بضرورة التعاون والالتزام بما جاء في أهداف المشروع وتشكيل شبكة من فرق العمل من ذوي المعرفة والكفاءة في كل جهة للمساهمة في دعم وإنجاح مراحل المشروع وضمان استمراريته.

وأكد أن النجاحات التي تحققها مختلف الجهات الحكومية في عجمان يوماً بعد يوم تجعل المسؤولية أكبر لتحقيق مزيد من التقدم والنمو خصوصاً وأن طموحنا لا يتوقف عند حد في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.