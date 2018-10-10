سفير الدولة يبحث تعزيز العمل التنموي المشترك مع البحرين

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، السيد جميل بن محمد علي حميدان.

وبحث الجانبان، تعزيز العمل المشترك والارتقاء بالتعاون القائم والأخذ به إلى آفاق أرحب، وخاصة في المجالات العمالية، وتوفير الحماية الاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن التنسيق المشترك لدى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخليجية والعربية والدولية.

وأكد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سعيه إلى ترجمة تطلعات قيادتي البلدين إلى تنمية وتطوير العلاقات القائمة تحقيقاً للتكامل المرجو، متمنياً دوام التطور والازدهار لمملكة البحرين.