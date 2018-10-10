علي النعيمي: تجربة الإمارات في التسامح محل فخر لكل مسلم

الشارقة 24 – وام:

انطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخستانية آستانا الدورة السادسة لمؤتمر الحوار بين ممثلي الديانات العالمية والتقليدية، تحت شعار "قادة الديانات من أجل عالم آمن".

وتشارك دولة الإمارات بوفد رسمي يرأسه معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح، وأحمد المهيري، وعفراء محمد حسن الصابري من مكتب وزير التسامح، ويوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد، ومقصود كروز مدير عام مركز "هداية"، وعبد الله محمد النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي خلال كلمته بالمؤتمر، أن دولة الإمارات تمثل النموذج الكامل للتسامح والتعايش بين أصحاب جميع الملل والمذاهب والأديان في العالم.

وأضاف معاليه أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أضافت التسامح إلى منظومة العمل الحكومي، معتبراً أن تجربة دولة الإمارات باتت محل فخر واعتزاز لكل مسلم، مشيداً بالتعايش والتسامح والمحبة الذي يطبع الحياة في كازاخستان.

وأعرب النعيمي عن فخر الإمارات بالإنجازات التي حققتها في التعددية والتعايش والتنمية، مشدداً على أن الإمارات ارتأت في التنوع والتعدد مصدراً للقوة، معبراً عن اعتزازه بإطلاق الإمارات البرنامج الوطني للتسامح الذي يشمل كل شيء في مجتمعنا حيث جعلت من التسامح مع الآخرين مثالاً يحتذي به.

وسيركز المؤتمر على مدى يومين، على بحث عدة قضايا حساسة في مقدمتها تعزيز الأمن عبر الحوار ونشر التسامح، والبحث عن حلول سلمية للنزاعات والحيلولة دون نشوبها وعدم السماح بانهيار القانون الدولي وقيم الصداقة والتعايش السلمي، والعمل على تعزيز الحوار والتعاون بين الأديان رداً على التهديد بالعنف.