الإمارات تشارك في حوار الديانات العالمية والتقليدية في أستانا

الشارقة 24 – وام:

انطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخستانية آستانا الدورة السادسة لمؤتمر الحوار بين ممثلي الديانات العالمية والتقليدية، تحت شعار "قادة الديانات من أجل عالم آمن".

وتشارك دولة الإمارات بوفد رسمي يرأسه معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح، وسعادة أحمد المهيري وسعادة عفراء محمد حسن الصابري من مكتب وزير التسامح، وسعادة يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد، وسعادة مقصود كروز مدير عام مركز "هداية"، وعبد الله محمد النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة.

وسيركز المؤتمر على مدى يومين، على بحث عدة قضايا حساسة في مقدمتها تعزيز الأمن عبر الحوار ونشر التسامح، والبحث عن حلول سلمية للنزاعات والحيلولة دون نشوبها وعدم السماح بانهيار القانون الدولي وقيم الصداقة والتعايش السلمي، والعمل على تعزيز الحوار والتعاون بين الأديان رداً على التهديد بالعنف.