وزير الدفاع الأنغولي يزور واحة الكرامة بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

قام سلفيانو دو جوسيس وزير الدفاع في جمهورية أنغولا الأربعاء، بزيارة إلى واحة الكرامة، المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات.

وكان في استقبال الوزير الأنغولي لدى وصوله موقع الواحة، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي .

وعقب استعراض مراسم حرس الشرف، وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، ويستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واطلع على التصميم الفريد والمميز للواحة وما تحمله من مضامين البطولة والشرف والتضحيات وأسمى آيات الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار.

واستمع الوزير الأنغولي خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها، وإختتمها بتدوين كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء دولة الامارات.