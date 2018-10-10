نورة الكعبي: نسعى لتطوير منظومة ثقافية تحافظ على الهوية الوطنية

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة سعي الوزارة لتطوير منظومة ثقافية متكاملة تحافظ على الهوية الوطنية وتسهم في تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية باعتباره رافداً مهماً في المنظومة الاقتصادية.

ونوهت إلى أن ذلك يتطلب تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات واللوائح والبرامج التي تمكن المؤسسات والمبدعين والموهوبين وترتقي بالقطاع الثقافي في الدولة.

جاء ذلك، خلال مشاركة معاليها في جلسة حوارية بعنوان "مساحات ثقافية"، بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس جامعة نيويورك أبوظبي وذلك بمقر الجامعة.

وأوضحت معاليها أن الوزارة أجرت دراسات ومقارنات معيارية مع عدد من دول العالم الرائدة في مجال تمكين القطاع الثقافي بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وهو ما نتج عنه تصميم استراتيجية جديدة للوزارة وفق قطاعات ومستهدفات محددة.

وأكدت مواصلة الوزارة تطوير وتنفيذ سياسات تهدف للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في عالم الفن والثقافة، فضلاً عن رسم الاستراتيجيات التي تدعم ريادة الأعمال الثقافية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مؤشر حول مساهمة الصناعات الثقافية والابداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والذي وجه بإطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فبراير الماضي.

وأعلنت معالي نورة الكعبي، أن التوجه الجديد للوزارة يركز على صنع السياسات وضمان تلبيتها لحاجات المجتمع بمختلف أفراده، والعمل على اقتراح حزمة من التشريعات الثقافية تتنوع في تركيزها على الحفاظ على التراث المعماري الحديث وسياسة دعم المواهب التي تتيح إطلاق ابداعات الشباب.