سيف بن زايد يدشن مشروع ربط المنازل السكنية بالإنذار المبكر للحرائق

الشارقة 24 – وام:

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الأربعاء، في أبوظبي، مشروع "حصنتك" للمنازل السكنية لربط المنازل السكنية بالإنذار المبكر للحرائق.

ويدعم المشروع استراتيجية ورؤية دولة الإمارات 2021 بأن تكون الدولة أحد أكثر بلدان العالم أماناً.

واستمع سموه والحضور من اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني إلى شرح موجز عن المشروع، وهو عبارة عن منظومة حديثة مبتكرة للإنذار بالحرائق في المنازل في دولة الإمارات.

وشاهد سموه فيديو يظهر مراحل المشروع منذ بداياته حين توقيع الاتفاقية مع مزود الخدمة، كما شاهد سموه عرضاً لنموذج محاكي لعمل المنظومة في نموذج بيت أعد خصيصاً لحفل التدشين.

حضر الحفل الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير، واللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المدراء العامين بالوزارة والمدراء العامين لإدارات الدفاع المدني بالدولة.

وأكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل المشروع، أن الوزارة ومنذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبمتابعة حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سارعت الخطى لتنفيذ التوجيهات التي دعت إلى ربط المنازل السكنية بغرف الدفاع المدني.

وشدد على أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تعزيز جهودها في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على منجزات الوطن، وتعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها بصورة مبتكرة ومستحدثة حريصة على تطبيق وتبني أفضل المنظومات الخاصة بالحماية.

وأشار المرزوقي إلى أنه من اليوم سيتم البدء الفعلي بربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني على مستوى الدولة، وفق منظومة ذكية ترتبط فيها كاشفات الدخان في البيوت مع غرف العمليات للدفاع المدني بحيث يتم الإبلاغ الذاتي بعد إعطاء التنبيهات اللازمة للقاطنين بالمنازل السكنية.

وأضاف قائد الدفاع المدني أن مشروع "حصنتك" يُعد سبقاً عالمياً لدولة الإمارات في مجال ربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني، ويشكل إنجازاً كبيراً في إطار الجهود الفعالة لتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والجهوزية لحالات الطوارئ في جميع إمارات الدولة وسيكون له أثر إيجابي كبير في تحقيق أفضل معدلات زمن الاستجابة ببلاغات الحرائق.

من جانبه، أكد المهندس صالح عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات- الشريك الاستراتيجي التقني للمشروع-، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع استراتيجية اتصالات الطموحة والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، والتي تتضمن في أحد محاورها ربط مؤسسات الدولة بأحدث التقنيات العالمية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتسخير الأنظمة الذكية بما يخدم التوجهات الحكومية العليا لدولة الإمارات.