حمدان بن محمد يشكل مجلس أمناء "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 41 لسنة 2018، بتشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برئاسة معالي حميد محمد القطامي.

ويضم المجلس في عضويته، كلاً من عبد الله محمد بن طوق، وطارش عيد المنصوري، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، والدكتور طيب أمان الله محمد كمالي، والدكتور خالد محمد الخزرجي، والدكتور عبد السلام حنفي محمد المدني، وعائشة عبد الله ميران، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.