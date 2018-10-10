نهيان بن مبارك: الإمارات ثرية بالتجارب الملهمة في التعايش الإنساني

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أصبحت رمزاً للتسامح والتعايش الإنساني، ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضاً، عبر مواقفها ومبادراتها وإسهاماتها في دعم المؤسسات الدولية الداعية إلى التسامح والمحبة والسلام، في إطار من التعايش الإنساني على هذا الكوكب.

وذكر معاليه أنه من هذا المنطلق تأتي مشاركة الدولة ممثلة بوزارة التسامح في مؤتمر "العالم والأديان التقليدية"، الذي يعقد حالياً بأستانة عاصمة كازاخستان، مؤكداً أن المشاركة لا تركز فقط على طرح رؤية الإمارات عن أطر التعايش والتسامح الإنساني، في ظل التنوع الديني والفكري والثقافي، وتهدف أيضاً لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا التسامح العالمية، وأثرها في تجفيف منابع التطرف الفكري والديني ودعم الأساليب السلمية لحل جميع أشكال الصراع، بما ينعكس على رفاهية الإنسان مهما كان لونه أو عرقه أو دينه، وإبراز مكانة الإمارات كأحد رموز التسامح الفكري والديني.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمة له بهذه المناسبة، أن مؤتمر أستانة منذ انطلاقه عام 2003 أصبح بمثابة جسر للتفاهم والتعاون بين الزعماء الدينيين والسياسيين على مختلف مشاربهم، وهو ما جعله مصدر ثقة للعديد من الدول، ومن هنا تكمن أهمية المشاركة الفاعلة للوفد الإماراتي في جلساته التي تسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا الشأن، إضافةً إلى تعزيز روح التعاون وإظهار الالتزام العالمي بمكافحة كل أشكال التعصب الديني والتميز والتحريض على العنف، مشيداً بشعار المؤتمر لهذا العام وهو "القادة الدينيون لعالم آمن"، حيث يمثل رجال وعلماء الدين حجر الزاوية في دعم أفكار التسامح والتعايش وقبول الآخر لدى فئات المجتمع المختلفة خاصةً الشباب.

ويركز المؤتمر على ثلاثة موضوعات رئيسية هي الأديان ودورها في تغير المشهد الجيوسياسي كفرصة لتوحيد الإنسانية، والدين والعولمة بين التحديات والاستجابات، أما الموضوع الثالث فيتناول القيادات الدينية والسياسية ودورها في مكافحة التعصب والإرهاب.

وضم وفد وزارة التسامح المشارك سعادة عفراء الصابري، وسعادة عبد الله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، ومريم الشامسي مدير مكتب وزير التسامح.

وأسهم الوفد بفاعلية في جميع جلسات المؤتمر، في إطار قناعته بأهمية إرساء مبادئ السلام والوفاق والتسامح كقيم إنسانية أساسية، وتعزيز الاحترام والتسامح بين أتباع الديانات المختلفة، واحترام كافة الأديان ومنع إساءة استخدام المعتقدات الدينية لتغذية التطرف والعنف.