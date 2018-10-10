أمل القبيسي تترأس وفد "الوطني الاتحادي" في اجتماعات الاتحاد البرلماني

الشارقة 24 – وام:

تترأس معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 203 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد، التي ستعقد خلال الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري، في مدينة جنيف، وذلك لطرح رؤية الدولة نحو القضايا التي سيتم مناقشتها.

يضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، سعادة كل من علي جاسم أحمد، وجمال محمد الحاي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وفيصل حارب الذباحي، وعفراء راشد البسطي، وعلياء سليمان الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وتترأس معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف، الاجتماع الثالث للمجموعة الذي سيعقد خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وسيكون موضوع النقاش للجمعية العامة للاتحاد "القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في زمن الابتكار والتغير التكنولوجي"، وسيتم النظر في طلبات إدراج البنود الطارئة، ومناقشة تقارير اللجان الدائمة، وإقرار القرارات، وإعلان وثيقة نتائج المناقشات العامة، فيما يناقش الاجتماع 203 للمجلس الحاكم القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان للبرلمانيين، وتقارير الاجتماعات المتخصصة.

ويشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في العديد من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي، ومنها منتدى الشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن اجتماعات اللجان النوعية الدائمة.

كما يشارك في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، التي تعقد حلقة نقاشية حول اعتماد قرار الاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.

ويشارك الوفد في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما يسلط اجتماع اللجنة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة الضوء على عدد من الموضوعات التي سيتخذ القرار بشأنها خلال الجلسة الختامية للاجتماع.

وستعقد حلقة نقاشية، خلال فعاليات اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، عن "دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، إضافةً إلى عقد اجتماع جانبي حول تعزيز الصحة مع التركيز على التغذية، فيما يشارك سعادة أحمد شبيب الظاهري في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.