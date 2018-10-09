سيف بن زايد يلقي الضوء على "المعادلة الإماراتية للريادة والتميز "

الشارقة 24 – وام:

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن "المعادلة الإماراتية للريادة والتميز" ترتكز على مكونات، أهمها: رؤية القيادة الاستثنائية، وبصيرتها الثاقبة، والمواطنة الإيجابية لشعب الإمارات، والعقيدة التكاملية، حيث تمتزج جميعها في بوتقة واحدة قوامها العمل والطموح والمشاركة الفاعلة، تعزيزاً لمسيرة "الإمارات.. الرقم واحد".

جاء ذلك في الكلمة الختامية لسموه لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، والتي استهلها سموه بتوجيه تحية اعتزاز وإكبار لشهداء دولة الإمارات من جنودها البواسل الذين سطروا بدمائهم أسمى معاني وقيم الولاء والانتماء، ورسموا صورة مشرقة وفعلية وحقيقية للمواطنة الإيجابية والريادة والشجاعة والإقدام، عبر تطلعهم لمستقبل أكثر نوراً وقوة وأمان.

وتوجه سموه للشباب، قائلاً: "كلنا فخر بكم لتحقيق المعادلة الإماراتية، فكونوا مقاتلين ورواداً وصناعاً للمستقبل"، لافتاً إلى عدد من التحديات التقنية التي تواجه شباب اليوم مثل حجم المعلومات ودقتها وسرعتها ومصداقيتها وغيرها.