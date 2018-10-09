"مواصلات الإمارات": إيقاف حركة الحافلات المدرسية خلال الضباب

الشارقة 24 – وام:

أصدرت "مواصلات الإمارات"، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تعميماً بإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب تكون الضباب وغيرها من تقلبات الطقس.

وأكد عبد الله الغفلي المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، أن المؤسسة وفي إطار حرصها على توفير خدمات نقل مدرسي آمن ومريح، تعمل على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة، وتتبنى حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تحقق قيم المؤسسة المتمثلة بالسلامة والمسؤولية والعناية اللازمة للطلبة المنقولين في مختلف الأوقات والأحوال الجوية.

وأوضح طارق أحمد العبيدلي مدير عمليات المواصلات المدرسية أن مواصلات الإمارات، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، أصدرت بداية الشهر الجاري تعميماً بشأن الإجراءات المطلوب اتباعها خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة انسيابية الحركة في الطرقات، حيث ينص التعميم على إيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب تكون الضباب وغيرها من تقلبات الطقس، وذلك حرصا منها على ضمان سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وعن الإجراءات التي عممتها مواصلات الإمارات على سائقي حافلات النقل المدرسي، أفاد العبيدلي بأنه تم توجيههم بإيقاف الحافلات بصورة تامة وعدم التحرك في حالات الضباب الكثيف أو أي من تقلبات الطقس في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد قيادة الحافلة.

وأضاف العبيدلي أن التعميم يشمل كذلك قيام سائقي النقل المدرسي والمشرفات بتنبيه الطلبة بالالتزام بالجلوس على المقاعد وعدم السماح لهم بالخروج من الحافلة لضمان سلامتهم في حالات الضباب، علاوة على إبلاغ المسؤول المباشر في إدارة محطة المواصلات المدرسية بأي تأخير لوصول الحافلة عن الوقت المحدد أو أي حالات طارئة أخرى، لتقوم بدورها بإخطار إدارات المدارس بالحافلات التي ستتأخر بسبب المناطق المتأثرة بتقلبات الطقس.

وأشار إلى أنه، وفي إطار التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم، تعمل الوزارة على التعميم على جميع إدارات المدارس وإبلاغ أولياء الأمور بالإجراءات المتخذة من قبل مواصلات الامارات، وذلك فيما يخص حركة الحافلات وتأخرها في الوصول للطلاب أو للمدارس في فترة الضباب وتقلبات الطقس، كما يتم الإشارة من خلال التعميم على إدارات المدارس لمراعاة حالات التأخير الصباحي خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة وانسيابية الحركة في الطرقات.