324 طالباً يستفيدون من منح "محمد بن راشد للطلبة المتميزين"

الشارقة 24 – وام:

استقبلت 5 مدارس خاصة في دبي، العام الدراسي الجاري، 92 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الثانية لـ "برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين"، ليرتفع بذلك أعداد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية للبرنامج، منذ انطلاقه العام الدراسي الماضي، إلى 324 طالباً وطالبة، في 15 مدرسة خاصة في دبي، ضمن فئة جيد فما فوق.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعماً لخطة دبي 2021، إلى إعداد جيل إماراتي متميز دراسياً يشارك في حمل مسؤولية التنمية بمؤهلات وكفاءات متميزة، بتوفير كافة مقومات النجاح والتفوق، من خلال الطرق المبتكرة والأساليب التعليمية الإيجابية، ليصبح مؤهلاً بالمهارات والمعارف والكفاءات المطلوبة، لترسيخ دعائم نهضة الوطن وتعزيز مسيرته نحو المستقبل.

ويعمل فريق البرنامج حالياً، على الإعداد للدفعة الثالثة اعتباراً من ديسمبر 2018، على أن يتم فتح باب التسجيل لهذه الدفعة خلال الربع الأول من العام المقبل، للالتحاق بالبرنامج للعام الدراسي 2019-2020 بعد استيفاء كافة الشروط واجتياز الاختبارات ذات الصلة.

وأعلنت فاطمة غانم المري المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن فرق العمل في "برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين"، عملت على تطوير الإطار العام للبرنامج، وضمان معايير اختيار المدارس المشاركة فيه بما يواكب الاحتياجات الفعلية للطلبة الإماراتيين، ومن بينها تميز المدرسة المرشحة في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة المرشحين من خلال اعتماد آلية منهجية في عمليات الاختيار والتقييم.