وزراء: التعلم المستمر مفتاح التميز لأجيال المستقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد وزراء مشاركون في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واختتمت أعماله، يوم الثلاثاء، أن التعلم المستمر مفتاح التميز والنجاح، وركيزة المستقبل لشباب الوطن.

وأوضح معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن هذا التجمع الكبير لجيل الشباب، في المجلس، يشكل نقلة نوعية للعمل المجتمعي، وأعلن أن مشاركة الوزراء في جلسات المجلس، يرقى لأن يكون عملاً احترافياً حقيقياً، في التوجه الشباب وتشجيهم للعمل بقطاعات الدولة المختلفة، وفي القطاع الخاص.

في السياق ذاته، أوضح معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل وفر منصة مثالية للتواصل مع شباب الوطن، وأكد معاليه خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمجلس، والتي حملت عنوان "وظائف ومهارات المستقبل"، أن الاستثمار في الإنسان نهج دولة الإمارات الراسخ، مشيراً معاليه إلى ضرورة أن يعمل الشباب على الاستثمار في أنفسهم والحرص بشكل دائم على التعلم المستمر، وتطبيق نهج التعلم مدى الحياة الذي يعد مفتاح النجاح.

من جانبه، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال مشاركته في الجلسة ذاتها، أن شباب الوطن هم المستقبل وسلاح دولتنا وصمام الأمان لها، وأشار إلى أن القطاع الخاص هو المستقبل، وهو الخيار الاستراتيجي للتوطين في الدولة.