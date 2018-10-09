سعيد بن طحنون يستقبل قافلة زايد الخير للغة الإشارة

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، بقصره في مدينة العين، سفراء مجلس الإمارات القائمين على قافلة زايد الخير، التي تجوب مختلف إمارات الدولة لتعلم لغة الإشارة، تحت شعار "تعلم إشاراتي أهديك ابتسامتي"، انطلاقاً من أبوظبي، اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري، وختاماً في عجمان بحلول 15 ديسمبر المقبل.

وتهدف القافلة، التي تنطلق تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وبرئاسة الدكتور عبد الله سالم الوحشي رئيس مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، لتعليم أساسيات لغة الإشارة، والتوعية بأهمية نشر وتعلم ثقافتها وتمكين شرائح المجتمع من التعامل مع فئة الصم، وتعزيز احتياجاتهم والتواصل معهم، خصوصاً أن هناك العديد من مهارات "خدمة العملاء"، في الدوائر المختلفة بالدولة.

وأكد معالي الشيخ سعيد بن طحنون، اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود التي تخدم تطلعاتهم ونجاحهم، الأمر الذي أدى إلى واقع إيجابي أثمر عن نجاحات كثيرة لهذه الفئة في الميادين المختلفة لخدمة الوطن، مشيداً بفكرة القافلة وأهدافها لتعليم لغة الإشارة ودعم التواصل مع فئة الصم.