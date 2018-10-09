ولي عهد دبي يصدر قراراً يعزز إنتاجية الجهات الحكومية

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم "39" لسنة 2018، بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات التابعة للحكومة، عند قيامها بالمهام والاختصاصات المنوطة بها، والارتقاء بأدائها، بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية والأداء المتميز للحكومة.

يهدف القرار، الذي تطبق أحكامه على جميع موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، ويستثنى من أحكامه الموظفين الذين يتم تعيينهم وفقاً لنظام التعيين المؤقت، إلى ربط الأهداف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وتحديد آلية وضوابط قياس أداء الموظف بطريقة موضوعية وعادلة، من خلال بيان مراحل عملية إدارة وتقييم الأداء، ووضع منهجية واضحة، لتشجيع وتعزيز الإنجازات، وتطوير وتحسين أداء الموظف، من خلال تحديد الاحتياجات التطويرية والتدريبية له، وإيجاد منهجية واضحة ومحددة تضمن ربط الأداء والتميز الفردي بنظام المكافآت والحوافز التشجيعية.

وحدد القرار، اختصاصات ومهام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتي ستتولى تقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية، في كل ما يتعلق بتطبيق النظام ومتابعة التزامها بتطبيقه وإصدار الدليل الإجرائي وتحديثه ومتابعة تنفيذه، كما تختص الدائرة بقياس وتقييم أثر تطبيق النظام من قبل الجهات الحكومية بهدف تحسينه وتطويره، إضافة إلى المراجعة الدورية لأحكام هذا القرار واقتراح أي تعديلات لازمة عليه ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.