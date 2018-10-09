نورة الكعبي: الهوية الوطنية روح الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أهمية الهوية الوطنية، والحفاظ عليها، موضحة أنها تعتبر بمثابة وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لشعبه، مشيرة في هذا الصدد إلى مقولته "طيب الله ثراه": "لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره ليبقى ذخراً لهذا الوطن وللأجيال القادمة".

وفي جلسة تفاعلية، تحت عنوان "الهوية الوطنية واللغة العربية"، ضمن فعاليات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، أكدت معالي الكعبي، أن الهوية الوطنية هي روح الإمارات باعتبارها وعاء القيم والعادات والتقاليد، مضيفة أنها "مسؤوليتنا كلنا كمجتمع وتعزيزها واجب وطني يقع على عاتقنا جميعاً".

وذكرت معاليها، أن الهوية الوطنية منظومة اجتماعية وأخلاقية ترتبط بتفاصيل حياتنا، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فضلاً عن أنها المتحف الذي يحفظ تراثنا وتاريخنا وتمثل قضية انتماء وولاء والتزام بالقيم الحضارية والعادات والتقاليد.