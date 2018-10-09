الهلال يفتتح 3 مخابز بالحديدة توفر 18 ألف رغيف مجاناً

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ثلاثة مخابز خيرية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، بعد تأهيلها لتوفير أكثر من 18 ألف رغيف خبز يومياً، توزع مجاناً على الأسر اليمنية غير القادرة، في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن.

يأتي مشروع المخابز الخيرية بمحافظة الحديدة، في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، والتخفيف من معاناة الأسر ومساعدتها، على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة، عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية اليومية، التي تدعم استقرار أفرادها.

ويتم تحديد احتياجات الأسر اليمنية من الخبز المجاني، وفق مسح ميداني للمناطق المستحقة قبل أن تدرج في قوائم تلك المخابز، لضمان وصوله إلى أماكن تواجد الأسر الأشد احتياجاً.

وأعلن سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، أن مشروع المخابز الخيرية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، والذي يستهدف توفير الخبز المجاني للأسر اليمنية غير القادرة، يأتي في إطار المبادرات الإماراتية الإغاثية المتنوعة على الساحة اليمنية، ما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية، ويوفر ظروفاً معيشية ملائمة لأهالي المناطق المحررة، والتخفيف من الآثار الإنسانية الصعبة الراهنة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي .

وعبر المستفيدون، عن شكرهم لدولة الإمارات على جهودها ومبادراتها الخيرية المستمرة، التي تلبي احتياجات الأسر اليمنية، وتساعدها على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة، التي تمر بها جراء ممارسات الحوثي، بما يؤدي بدوره إلى عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة.