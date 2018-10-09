وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تطور قدرات 6500 موظف

الشارقة 24:

نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ورشة عمل لتطوير وبناء قدرات أكثر من 6500 موظف في مراكز سعادة المتعاملين في الجهات الاتحادية، من خلال تدريبهم، على تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين، وتعزيز تجربتهم في رحلة الحصول على الخدمة.

حضر الورشة، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وبمشاركة 150 من المديرين العامين ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب، في الجهات الاتحادية والمحلية، ورواد تطوير الخدمات في الحكومة.

ويهدف برنامج التدريب، الذي يشرف على تنفيذه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى تطوير مهارات وقدرات موظفي مراكز سعادة المتعاملين، لتقديم خدمات تعزز تجربة المتعامل ورحلة حصوله على الخدمة.

وأكــدت معالي عهود الرومي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تقديم خدمات سلسة وميسرة تحقق السعادة للمتعاملين، ما يتطلب بشكل أساسي تأهيل وتدريب موظفي إسعاد المتعاملين الذين يمثلون عنصراً أساسياً في هذه العملية، وفق منهجية واضحة تمكنهم من تقديم الخدمات بالشكل الأمثل، وترسخ لديهم مفهوم إسعاد المتعامل والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال.

وأوضحت معاليها، أن منصة التدريب الإلكتروني، تتيح معلومات متكاملة في إطار مرن يسهل على الموظف أن ينجز متطلبات التدريب في الوقت الذي يناسبه، ودون أن يؤثر على مهام عمله اليومي، وجودة أدائه.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، إلى أن تنمية وتطوير رأس المال البشري على مستوى الحكومة الاتحادية، والتركيز على تدريب موظفي سعادة المتعاملين، من المتطلبات الأساسية لإرساء منظومة متكاملة لخدمة المتعاملين، ويصب ضمن تضافر جهود الجهات الحكومية، لتدريب وتطوير قدرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والارتقاء بأدائهم وكفاءتهم.

من جهته، لفت محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى أن برنامج التدريب الإلكتروني يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات، لتعميم المعرفة وتعزيز الخبرات وتطوير الكفاءات في مجال إسعاد المتعاملين.

وتوفر المنصة التدريبية موارد تعليمية إلكترونية، تضمن التعلم المستمر والمستدام للموظف في مكان عمله، والاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في تصميم رحلة المتعامل.