"تنفيذي عجمان" يعتمد 12 خريطة استراتيجية للدوائر الحكومية

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الجهات والمؤسسات الحكومية كافة في الإمارة، بضرورة تركيز الجهود وحشد الطاقات لتحقيق رؤية عجمان 2021، وأهدافها الاستراتيجية خلال السنوات الثلاثة القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان نائب رئيس المجلس والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وأعضاء المجلس التنفيذي.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، والتي تسعى إلى تحقق رؤية إمارة عجمان 2021، وخدمة المواطنين والمقيمين فيها.

واعتمد المجلس 12 خريطة استراتيجية للدوائر الحكومية تم تحديثها مؤخراً نتيجة لتطوير وتحديث المؤشرات التشغيلية، بجانب التغيرات الهيكلية والتشريعية في بعض الجهات الحكومية، وذلك بهدف التركيز على الاختصاصات والخدمات الرئيسية للجهات.