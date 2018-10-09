"معرض أبوظبي الدولي للقوارب" ينطلق 17 أكتوبر

الشارقة 24 – وام:

أكملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض " أدنيك " استعداداتها لإطلاق الدورة الافتتاحية من "معرض أبوظبي الدولي للقوارب"، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 270 شركة عارضة من 25 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الثلاثاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، ومجموعة الشركات التابعة لها، وسعيد المنصوري مدير "أيدكس" وألكساندر نيتشول مدير "معرض أبوظبي الدولي للقوارب"، وعبدالله الهاملي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في "موانئ أبوظبي"، ومحمد السويدي رئيس شركة "السويدي مارين"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

ويقام المعرض على القناة المائية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك مارينا"، والمخصص لاستضافة الفعاليات البحرية الدولية العالمية حيث سيحتفي بالإرث الغني للتراث البحري في الدولة.

ويستقطب الحدث مشاركة واسعة من 270 شركة عارضة من 25 دولة حول العالم، بجانب نخبة من الشركات المحلية العاملة في مجال صناعة القوارب واليخوت الفاخرة ومعدات الرياضات المائية والصيد، والتي تمثل 48% من المشاركين في الدورة الافتتاحية.