حكومة أم القيوين تطلق مشروع "روبوتوك" في "جيتكس" 2018

الشارقة 24 – وام:

أكملت حكومة أم القيوين استعداداتها للمشاركة في معرض جيتكس للتقنية 2018، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي وسعياً منها لتعزيز استراتيجيتها الرامية لتنفيذ التحول الذكي، بالإضافة إلى مواكبة توجهات قيادة دولة الإمارات في التحول إلى الحكومة الذكية.

وتشارك تحت مظلة حكومة أم القيوين للمرة الأولى دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة والآثار، بالإضافة إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والتي تسلط الضوء خلال مشاركتها على الخدمات والمبادرات والحلول التقنية المبتكرة في جناح واحد بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سعادة المهندس خالد الشامسي مدير عام "أم القيوين الذكية"، أن هذه المشاركة تأتي مواكبة لرؤية حكومة أم القيوين التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وجودة حياة المجتمع، بما يتناسب مع توجهات ومبادرات وبرامج حكومة دولة الإمارات في المجالات المستقبلية المختلفة.

وأشار الى أن "أم القيوين الذكية" ستطلق خلال مشاركتها في جيتكس 2018 مشروع "روبوتوك"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وهو المشروع الأول من نوعه، وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال المعرض، كما سيتم عرض التطبيق الذكي الخاص بدائرة السياحة والآثار، بالإضافة إلى مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية وعرضها خدمة "مساعد جوجل الرقمي".