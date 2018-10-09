سفارة الدولة تشارك بمهرجان الروبوتات بإيطاليا

الشارقة 24 – وام:

شاركت سفارة الدولة في روما في أعمال النسخة الثانية من مهرجان الروبوتات، الذي أقيم بمدينة بيزا الإيطالية، في الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى 3 أكتوبر الجاري، وحظي بنجاح كبير رسخ دور المدينة الرائدة دولياً في مجال أبحاث وتطبيقات الروبوتات.

والتقت رنا الظاهري سكرتير ثان بسفارة الدولة في روما خلال مشاركتها في المهرجان، بعدد من الشخصيات المؤسسية والعلمية والفنية القائمة على المهرجان، ممثلة في نائب عمدة بيزا و عضو مجلس بلدية بيزا لشؤون الثقافة، ورئيس جامعة بيزا ومدير مهرجان الروبوتات ورئيس جمعية ومركز الثقافي ونائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة ،"Apple" ومغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، ومبعوثة جامعة خليفة بأبوظبي للتعاون مع المهرجان، إلى جانب كوكبة من أشهر الفنانين والصحافيين والإعلاميين والباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي.

واطلعت الظاهري على أحدث التكنولوجيا المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية "الرقمية"، وإعادة التأهيل والجراحة عن بعد والتشخيص المبكر للأمراض "بدون ألم"، وبحثت سبل التعاون المشترك مع الشركات المشاركة ومراكز البحوث، بهدف تعزيز الأنظمة والبرامج الإلكترونية الذكية الموجودة بالدولة، لما تمثله من تحول مهم في القطاع الصحي، ليس لارتباطها بأفضل التقنيات والتجهيزات فائقة المستوى وحسب، وإنما لشمولية فوائدها وإيجابياتها على صعيد الخدمات الطبية التي توفرها.