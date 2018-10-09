شرطة أبوظبي تنفذ حملة توعوية بالقيادة الآمنة أثناء الضباب

الشارقة 24 – وام:

تنفذ شرطة أبوظبي حملة توعية للسائقين ومستخدمي الطريق بالإجراءات والتدابير الوقائية أثناء تشكل الضباب، لتعزيز السلامة على الطرق.

تأتي الحملة التي بدأت، الثلاثاء، ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل، فيما تنفذها مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات أهمية التوعية بالقيادة الآمنة والحد من الأخطاء التي يرتكبها السائقين أثناء الضباب، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية "فردية ومتتابعة" بين المركبات ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وشدد على ضرورة التزام الشركات التي تعمل في مجال النقل بالشاحنات "نقل العمال" بالإجراءات الوقائية الخاصة بمنع سير الحافلات، وباصات نقل العمال سعة 14- 24- 60 راكباً من السير أثناء الضباب على جميع الطرق في إمارة أبوظبي، وتطبيق المادة رقم 10 في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم 178، والتي تنص على أن مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة تطبق عليها غرامة مالية قيمتها 1000 درهم و4 نقاط مرورية.