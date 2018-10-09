وزير التربية اليمني يطلق مشروع الزي والحقيبة المدرسية

الشارقة 24 – وام:

أطلق الدكتور عبد الله سالم لملس وزير التربية والتعليم اليمني، الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن "مشروع الزي والحقيبة المدرسية"، بـ 5 محافظات هي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار الجهود التي تبذلها في المدن اليمنية المحررة بوصفها الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر اليمنية غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.

وأكد وزير التربية والتعليم اليمني خلال حفل الإطلاق - الذي حضره المهندس سعيد آل علي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن - أن هذا المشروع المهم سيخفف من معاناة أولياء أمور الطلاب في ظل الصعوبات المعيشية التي يكابدها اليمنيون.

من جانبه نوه المهندس سعيد آل علي إلى أهمية هذا المشروع الإنساني خاصة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد في اليمن، بهدف تخفيف النفقات الدراسية على الأسر اليمنية غير القادرة.