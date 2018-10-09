"الهلال الأحمر" يواصل توزيع مساعداته الإغاثية بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، توزيع مساعداتها الإغاثية بعدد من المناطق بمديرية تريم بمحافظة حضرموت في اليمن، لتحسين ظروف سكانها المعيشية، وذلك استمراراً لنهج الخير والعطاء لدولة الإمارات في إطار "عام 2018 عام زايد"، بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية في المجالات كافة.

وفي هذا الشأن وزعت الفرق التابعة للهيئة الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، سلالاً غذائية استفادت منها مئات الأسر غير القادرة بمنطقة مشطه والكودة بمديرية تريم.

وثمن المواطنون اليمنيون المستفيدون من هذه المساعدات، العون الإماراتي المستمر الذي خفف من معاناتهم بعد أن فقدوا مقومات الحياة، نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي كانت تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش، وأثنوا على جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية، لرفع المعاناة عنهم في إطار مسيرة البذل والخير التي تتواصل على الأرض اليمنية.

وبتوزيعات الإثنين، بلغت كمية المساعدات الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد" 10 آلاف طن استهدفت 113 ألفاً و280 شخصاً ينتمون إلى الأسر غير القادرة بمحافظة حضرموت.