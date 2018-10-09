نورة الكعبي: الاقتصاد الإبداعي سريع النمو في الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن الاقتصاد الإبداعي سريع النمو في الإمارات، ودعت الشباب إلى رسم خارطة طريقهم والإسهام في بناء الأمة وفق نهج القيادة الرشيدة.

وتطرقت معاليها في كلمة لها أمام الطلبة خلال اليوم الأول للدورة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل إلى عام زايد وأهمية بناء الأمة ودور القيادة في دعم الفعاليات التي يشارك فيها شباب الوطن.

ووجهت معاليها التحية للجامعات المحلية والدولية في الدولة لنجاحها في بناء جيل طموح صاحب عزيمة قوية، وأشادت بدور المجلس في جمع صناع القرار وقيادات الدولة مع أجيال المستقبل تحت سقف واحد.