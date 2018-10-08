وفد الإمارات يشهد الاجتماع الوزاري للقمة الفرانكفونية بأرمينيا

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماعات الوزارية للمنظمة الفرانكوفونية، التي عقدت الإثنين، في العاصمة الأرمينية "يريفيان" وتستمر يومين.

ويشارك في الاجتماع الوزاري، عدد من الوفود الرسمية التي تمثل الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى وفود الدول التي تتمتع بوضع مراقب.

وتعقد هذه الاجتماعات ضمن القمة الـ 17 للمنظمة الفرانكوفونية، والتي تستضيفها العاصمة يريفيان يومي 11 و12 أكتوبر الجاري تحت عنوان "العيش معاً بتضامن والتشارك في المبادئ الإنسانية واحترام التنوع، مصدر السلام والازدهار في العالم الفرانكوفوني".

ويرتكز مغزى الاجتماع على المبادئ العالمية التي تقوم على تعزيز قيم الأمن والسلام والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، وهي قيم لطالما تشاركت كل من المنظمة الفرانكوفونية، ودولة الإمارات في تبنيها، والالتزام بمضامينها نهجاً وسلوكاً ثابتاً على امتداد تاريخها.