محمد بن زايد يستقبل "الأمين العام للمجلس المصري لرعاية أسر الشهداء"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، الدكتور محمد عبد المنعم عبد الحافظ يوسف، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، في جمهورية مصر العربية، الذي قدم للسلام على سموه، يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، بديوان ولي عهد ابوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بأمين عام المجلس القومي المصري لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وتبادلا الأحاديث الودية حول آليات التعاون وتبادل الخبرات، لتوفير أفضل سبل الرعاية لأسر الشهداء، وتقديم الخدمات لهم.

وأكد سموه أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في وجداننا، وتلهم أجيالنا التمسك بقيم الخير والسلام ونصرة الحق، وسيظلون على الدوام، مصدر فخر واعتزاز لأهلهم وشعوبهم وأوطانهم.