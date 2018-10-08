حمدان بن محمد: إرسال أول رائدين إماراتيين إلى الفضاء مصدر فخر واعتزاز

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الإنجاز الكبير الذي تتسارع الخطى نحو تحقيقه، والمتمثل في إرسال أول رائدي فضاء إماراتيين إلى الفضاء، مصدر فخر واعتزاز حقيقيين، بما تعنيه هذه الخطوة من قيمة تتمثل في دخول دولتنا الغالية، إلى مرحلة جديدة مهمة من مراحل نهضتها التنموية.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود "مركز محمد بن راشد للفضاء"، الرامية إلى تحقيق طموحات دولة الإمارات، في إيجاد موقع متميز لها في مجال صناعات وعلوم الفضاء، بدعم أهداف "برنامج الإمارات للفضاء"، و"الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء".

وعبر سمو ولي عهد دبي، عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لرائدي الفضاء الإماراتيين، وبرنامج الإمارات للفضاء بصورة عامة، وجميع المشاركين في تحقيق هذا الحلم الكبير، الذي ما يلبث أن تتضح ملامح تحويله إلى واقع يوماً تلو الآخر.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، في تصريحات له، فخره برائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي، اللذين أعلن عن اختيارهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وأبرز سمو ولي عهد دبي، استعدادات رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذين يعدان في طليعة رواد الفضاء الإماراتيين، خلال تواجدهما في "مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء"، التابع للحكومة الروسية، عبر صورة نشرها سموه لهما، خلال التدريبات الخاصة بتأهيلهما للرحلة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، في الخامس من أبريل المقبل، على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -12.