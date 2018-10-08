محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس شركة "بيكر هيوز" الأميركية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، بمجلس قصر البحر، لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" الأميركية، العاملة في مجال الصناعات والخدمات النفطية المتكاملة، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولورينزو سيمونيلي، آفاق وفرص التعاون بين شركة "بيكر هيوز" ونظيراتها في دولة الإمارات، من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجال الصناعات والخدمات النفطية، والطاقة وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

وبارك سموه توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت الإثنين، بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بيكر هيوز"، متمنياً سموه لهما التوفيق والنجاح والاستفادة من الخبرات المتبادلة، في تعزيز التعاون خدمة للمصالح المشتركة .

كما تبادل الجانبان وجهات النظر، بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.