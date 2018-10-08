حمدان بن زايد يبحث فرص التعاون مع الرئيس الأنغولي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا والوفد المرافق.

ورحب سموه بالرئيس الأنغولي، وأشاد بعمق علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأنغولا، وأهمية دعمها وتعزيزها، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه و الرئيس الأنغولي، إمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.

ونوه الرئيس الأنغولي بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أنغولا في ديسمبر الماضي، ولقائه عدداً من المسؤولين الأنغوليين، مؤكداً أن تلك الزيارة حققت النتائج المثمرة والمرجوة منها.