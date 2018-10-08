محمد بن زايد يستقبل المشاركين في "ندوة تحالف عاصفة الفكر"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المستقبل يعتمد على مدى القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

واعتبر أن العالم العربي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، الذي يتزايد اهتمام العالم به بشكل كبير، إذا ما أراد بالفعل أن يضمن مستقبلاً واعداً ومستداماً للأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن على العرب أن يستثمروا بشكل كبير في الموارد البشرية، وأن يركزوا بشكل خاص على الشباب الذين يمثلون أمل أوطانهم وأمتهم، لاستعادة دورهم الحضاري وضمان مستقبل مشرق لهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الإثنين،في مجلسه في قصر البحر، في أبوظبي، وفد "تحالف عاصفة الفكر"، برئاسة سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المشارك في "ندوة تحالف عاصفة الفكر"، النسخة السابعة التي ينظمها المركز يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، في مقره في أبوظبي، تحت عنوان: "المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا".

وتبادل سموه مع أعضاء الوفد، الذي يضم نخبة من المفكرين العرب، أطراف الحديث بشأن المستقبل، وضرورة التخطيط والاستعداد له بشكل علمي ومنهجي.