محمد بن زايد يبحث تطوير التعاون مع وزير المالية النمساوي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، هارتويغ لوغير وزير المالية في جمهورية النمسا الصديقة.

وبحث سموه والوزير النمساوي، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والنمسا، وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والنمسا، وسبل تنميتها، وناقشا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.