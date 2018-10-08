تفاهم بين "زايد الإنسانية" ومجلس "تنسيق العمل الخيري" بعجمان

الشارقة 24 – وام:

وقعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الإثنين، مذكرة تفاهم مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، بهدف وضع إطار للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتنسيق الجهود في ما يتعلّق بدعم ومساندة أنشطة العمل الخيري لكلا الطرفين.

وقام بتوقيع المذكرة، سعادة حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسعادة مريم علي المعمري، الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات التراكمية وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تفعيل أنشطة العمل الخيري، علاوة على الارتقاء بالتعاون في كل ما يتعلّق بمستوى الخدمات الخيرية والإنسانية المقدمة، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة، ورؤية القيادة الرشيدة.