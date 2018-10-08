حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم "تعليم قيادة المركبات" في دبي

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 38 لسنة 2018، بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في دبي، وذلك إسهاماً في تحقيق رؤية الإمارة وخططها الاستراتيجية في القيادة الآمنة على الطرق، وتحديد وتوحيد الضوابط والاشتراطات المعمول بها.

ويطبق القرار على جميع الأفراد والجهات التي تزاول هذا النشاط في إمارة دبي، ويتضمن مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتستثنى من أحكامه الجهات العسكرية والأمنية.

وتشمل اختصاصات مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات وصلاحياتها كما حددها القرار، وضع الأسس والضوابط اللازمة لمزاولة النشاط في الإمارة، ومناطق العمل الخاصة بالشركات والمؤسسات، وإصدار الأدلة والإرشادات اللازمة في هذا الشأن، والبت في طلبات إصدار التصريح، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ووضع المواصفات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في مركبات التدريب.