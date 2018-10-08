سعود بن صقر يبحث سبل تعزيز "القطاع الصناعي" برأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور عدد من القيادات الحكومية والصناعية، اجتماع خطة رأس الخيمة الاستراتيجية للتطوير الصناعي، لبحث سبل تعزيز هذا القطاع في الإمارة، وما يمثله من فرص استثمارية، بعيدة المدى، حيث تستحوذ الصناعة على 30 % من الناتج الإجمالي للإمارة.

وتتضمن خطة رأس الخيمة الاستراتيجية للتطوير الصناعي، منح الأولوية لـ 11 صناعة، وذلك بناء على عدة عوامل، أهمها الأثر الاقتصادي، والإيرادات، والتأثير المستقبلي، لتطوير قطاع الصناعة في الإمارة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن العمل في ضوء خطة، هو اللبنة الأساسية في النجاح المستدام، والتنسيق مع جميع الأطراف يحقق الهدف المنشود، وستعمل الخطة الاستراتيجية على ازدهار ونمو القطاع الصناعي، لضمان العوائد المثمرة للإمارة خلال العقد القادم .