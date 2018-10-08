أمل القبيسي تبحث "آلية تطوير العمل" مع رئيس البرلمان العربي

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي، الإثنين، الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق، آلية تطوير العمل البرلماني العربي المشترك، في ظل التحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة .

وأعربت معاليها خلال اللقاء عن تقديرها للدور البارز الذي يلعبه البرلمان العربي، في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مشيدة بما حققه البرلمان العربي من تطور وتقدم على المستويات كافة.

وأكدت معاليها حرص المجلس الوطني الاتحادي، على دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتفعيلها من خلال آلية التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، مشيرة في هذا الإطار إلى أهمية تقرير حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، الذي يعكف البرلمان العربي على إعداده .

من ناحيته أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عزم البرلمان العربي إطلاق "وثيقة المرأة" من دولة الإمارات، باعتبارها تمثل نموذجاً رائداً في تمكين المرأة وتقديراً لما حققته المرأة الإماراتية من تقدم وتطور، وذلك بفضل جهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيداً بمساهمة وفد المجلس في إعداد هذه الوثيقة، وحرصه على تضمينها بأهم التوجهات والتوصيات.