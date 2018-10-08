عمار النعيمي يزيح الستار عن لوحة الـ 5 نجوم في "بلدية عجمان"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سطرت على مدار 50 عاماً من عملها الجاد، العديد من النجاحات المتتالية وما زالت تسير بخطوات واثقة وواضحة لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، وتبرهن أنها دائرة مميزة، تفوق التوقعات، وتستحق بجدارة جائزة التميز في إسعاد المجتمع.

جاء ذلك خلال إزاحة سموه الستار عن لوحة الـ 5 نجوم، التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين بدائرة البلدية والتخطيط، بعد تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في حكومة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وسعادة الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين في الإمارة.

وأوضح سمو ولي عهد عجمان، أن دائرة البلدية نجحت وبتفوق في تحويل هدفها بإسعاد متعامليها، لواقع يلمس أثره المجتمع، من خلال الخدمات ذات الجودة العالية، التي تنجز بدقائق معدودة وبمنتهى السلاسة.

وبين سموه أن حكومة عجمان تحرص على جعل التوجهات الوطنية حقائق واقعية، وتقدم كل الدعم للجهات والدوائر لمساعدتها على تنفيذها، وصولاً للأهداف المنشودة التي نصل بها لدولة رائدة تضم أسعد شعوب العالم.