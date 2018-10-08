"الإمارات للدراسات والبحوث" ينظم ندوة "تحالف عاصفة الفكر"

الشارقة 24 – وام:

انطلقت بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، الإثنين، فعاليات النسخة السابعة من ندوة "تحالف عاصفة الفكر"، التي تقام تحت عنوان "المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا"، وتستمر حتى الثلاثاء.

حضر افتتاح الندوة - التي تستضيفها قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر المركز - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والباحثين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين، وممثلي مراكز البحوث والدراسات في عدد من الدول العربية.

وافتتح معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، الندوة بكلمة رئيسية أكد في مستهلها أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة، مشدداً على قدرة الدول العربية على المشاركة في تشكيل المستقبل، والإسهام في مسيرة التقدم التكنولوجي على الصعيد العالمي، لأن العرب أصحاب حضارة عريقة وأصول راسخة وأفكار متدفقة، تجعلهم قادرين على التعايش الإيجابي مع أي عصر وبالتأكيد عصر التكنولوجيا.

وأعرب معاليه عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الناجحة في التعامل مع التقنيات الحديثة في الحاضر والمستقبل، والمقومات التي تستند إليها، سواء فيما يتعلق بالاهتمام بالابتكار والإبداع، أو الاستثمار في التعليم وجعله يواكب عصر العلوم والتكنولوجيا الحديثة، أو في إعداد أبناء الوطن للتعامل مع تكنولوجيا المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن لدى دولة الإمارات بنية أساسية ومعرفية تعزز من مساهمتها في مسيرة التقدم التكنولوجي، فلديها سياسة عليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما استحدثت مجموعة من الوزارات التي تعزز دورها في مجال التكنولوجيا والعلوم، ولهذا فإن تجربتها في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة تمثل مصدر إلهام للدول العربية جميعاً.

ثم ألقى معالي محمد بن أحمد البواردي الكلمة الرئيسية الثانية أمام الندوة، وأكد في مستهلها أن جميع دول العالم ستكون مجبرة على مسايرة ركب التقدم التكنولوجي خلال السنوات المقبلة.

وأشار معاليه إلى أن على العالم العربي التحرك للانخراط في تكنولوجيا العصر، من منطلق علمي وقانوني وأمني، لكي يكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات والصعاب، لتوفير بدائل أفضل لأجيال المستقبل، ولحماية وجودنا واستمرار بقائنا، وإلا فإن المستقبل سيظل مجهولاً.

بعد ذلك، ألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الكلمة الرئيسية الثالثة أمام الندوة، واستهلها بالإشارة إلى أن موضوع الندوة يأتي في وقت مهم للعالم العربي، لإعادة النظر في طبيعة موقعه من التكنولوجيا، وفيما ينبغي أن يتحقق في المستقبل.