"الوطني للأرصاد" يستبعد تأثر الدولة بشكل مباشر بالعاصفة "لبان"

الشارقة 24 – وام:

استبعد المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بالعاصفة المدارية "لبان"، خلال الأيام الأربعة القادمة.

وأفاد المركز في بيان له الإثنين، بأن نماذج التنبؤات العددية تشير إلى عدم تأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصفة المدارية بشكل مباشر خلال الأربعة أيام القادمة.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للعاصفة ذكر بأنها عاصفة مدارية في وسط بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 12.4 درجة شمالاً وخط طول 62 درجة شرقاً وعلى بعد 990 كم شرق -جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 880 كم/ شرق سقطرى، وتتحرك بسرعة 18 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول العاصفة المدارية من 70 إلى 80 كم/س تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع تحرك العاصفة المدارية باتجاه غرب - شمال غرب نحو السواحل العمانية واليمنية، ويتوقع أن تتعمق العاصفة المدارية خلال 24 ساعة القادمة، وتزداد سرعة الرياح حول مركز العاصفة لتتراوح من 80 إلى 100 كم/س.

ويتابع المركز الوضع على مدار الساعة، حاثاً الجميع على ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.