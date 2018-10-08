"الوطنية للطوارئ" تنظم ورشتي عمل لشركائها

الشارقة 24 – وام:

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشتي عمل متخصصتين حول تحديث خطة الإعلام والتواصل الجماهيري لدعم إدارة الطوارئ، وكيفية اعداد سياسات الاتصال والاستجابة الاعلامية للمخاطر بحضور المسؤولين والمعنين بالاستجابة الاعلامية.

وتضمنت الورشة الأولى خطة الإعلام والتواصل الجماهيري، لدعم إدارة الطوارئ وتم خلالها استعراض أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في الخطة المعنية بإدارة الطوارئ، وتطرقت مريم ياعد القبيسي رئيس قسم التخطيط والاستجابة الإعلامية إلى التحديثات التي أجريت على الخطة، حيث تمت مناقشة الجهات بأدوارهم ومسؤولياتهم بالخطة، بهدف تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية في الاستجابة الإعلامية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتوحيد الرسالة الإعلامية.

وتناولت الورشة الثانية كيفية إعداد سياسة الاتصال والاستجابة الإعلامية للمخاطر، وتطرق إبراهيم بن نوري رئيس وحدة التخطيط الإعلامي إلى أهمية هذه السياسة وتم شرح المراحل التحضيرية لإعداد السياسة وماهي المخاطر التي تحتاج إلى إعداد سياسة الاستجابة الإعلامية لها.

وتأتي هاتان الورشتان من منطلق سعي الهيئة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وتأكيداً لأهميتهم كونهم رافداً مهماً، لرفع الجاهزية الإعلامية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والاستعداد إعلامياً لمواجهة أي خطر.

وحظيت ورشتا العمل بالتفاعل والاهتمام الكبير من قبل الحضور كما تم قياس نسبة وعيهم بالإجراءات الإعلامية أثناء الأزمات والطوارئ والكوارث والذي من شأنه أن يسهم في تطوير العمل المشترك للتعامل الإعلامي أُثناء الطوارئ والأزمات والكوارث.